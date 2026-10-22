Путин отметил боевой настрой Шестакова, назначенного врио губернатора Приморья
Путин пожелал удачи Шестакову, назначенному врио губернатора Приморья
Обложка © РИА Новости / Михаил Метцель
Президент России Владимир Путин пожелал удачи Константину Шестакову, которого 22 октября назначил временно исполняющим обязанности губернатора Приморского края. На встрече в Кремле глава государства отметил боевой настрой нового руководителя региона.
«Я вижу боевой настрой для достижения конечного результата, чтобы люди чувствовали, что они с каждым днем или хотя бы с каждым месяцем, годом живут лучше, что ситуация улучшается в Приморском крае. И еще раз желаю вам удачи», — сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что у Константина Шестакова в должности врио губернатора Приморского края будет все успешно получаться.
Шестаков в ответ поблагодарил президента за назначение и пообещал справиться с новой работой.
«Владимир Владимирович, благодарю вас. Доверие оправдаю», — ответил он.
Шестаков был мэром Владивостока с 2021 года. Он является выпускником «Школы губернаторов». Это неофициальное название программы развития кадрового управленческого резерва, запущенной в 2017 году по поручению президента России. Её реализует Высшая школа государственного управления Президентской академии при участии Администрации президента РФ. Программа готовит управленцев для возможного назначения на высокие должности регионального и федерального уровней.
Напомним, Олег Кожемяко, возглавлявший Приморский край с 2018 года, получил пост вице-премьера — полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе. На этой позиции он сменил Юрия Трутнева, работавшего в регионе с 2013 года. 22 октября Владимир Путин встретился в Кремле с мэром Владивостока Шестаковым и предложил ему возглавить Приморье.