Путин отметил боевой настрой Шестакова, назначенного врио губернатора Приморья

Президент России Владимир Путин пожелал удачи Константину Шестакову, которого 22 октября назначил временно исполняющим обязанности губернатора Приморского края. На встрече в Кремле глава государства отметил боевой настрой нового руководителя региона.

«Я вижу боевой настрой для достижения конечного результата, чтобы люди чувствовали, что они с каждым днем или хотя бы с каждым месяцем, годом живут лучше, что ситуация улучшается в Приморском крае. И еще раз желаю вам удачи», — сказал Путин.

Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что у Константина Шестакова в должности врио губернатора Приморского края будет все успешно получаться.

Шестаков в ответ поблагодарил президента за назначение и пообещал справиться с новой работой.

«Владимир Владимирович, благодарю вас. Доверие оправдаю», — ответил он.