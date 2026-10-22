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Регион
Опубликовано 22 октября, 18:36

Путин предложил мэру Владивостока возглавить Приморье

Обложка © ТАСС / Донат Сорокин

Обложка © ТАСС / Донат Сорокин

Президент России Владимир Путин предложил мэру Владивостока Константину Шестакову рассмотреть возможность стать кандидатом на пост главы Приморского края.

«У вас все связано с вашим родным городом и с Приморским краем», — обратился Путин к Шестакову на встрече в Кремле. — «Вы знаете, по поводу чего я вас пригласил. Как вы относитесь к возможному назначению на новую должность с более широкими полномочиями и ответственностью, конечно?»

Шестаков возглавляет Владивосток с 2021 года. В июле 2026-го городская дума переизбрала его на новый срок — кандидатуру единогласно поддержали все 30 присутствовавших депутатов.

Дальний Восток не должен сбавлять темп: Кожемяко обозначил главную задачу на новой должности
Дальний Восток не должен сбавлять темп: Кожемяко обозначил главную задачу на новой должности

Напомним, Олег Кожемяко, возглавлявший Приморский край с 2018 года, получил пост вице-премьера — полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе. На этой позиции он сменил Юрия Трутнева, работавшего в регионе с 2013 года.

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Александра Вишнякова
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