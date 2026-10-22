Путин предложил мэру Владивостока возглавить Приморье

«У вас все связано с вашим родным городом и с Приморским краем», — обратился Путин к Шестакову на встрече в Кремле. — «Вы знаете, по поводу чего я вас пригласил. Как вы относитесь к возможному назначению на новую должность с более широкими полномочиями и ответственностью, конечно?»