Путин отметил большие успехи российской атомной промышленности

Президент России Владимир Путин назвал атомную промышленность одной из ключевых отраслей страны и отметил её большие достижения. Об этом он заявил на встрече с генеральным директором «Росатома» Алексеем Лихачёвым. Глава государства также поздравил всех причастных с профессиональным праздником.

«Поздравляю вас и всех, кто трудится в этой важнейшей, одной из ключевых отраслей промышлаенности. Добивается таких больших результатов, успехов», — сказал Путин.

Президент подчеркнул значимость атомной промышленности для России. Ранее он также отмечал роль отрасли в развитии энергетики, новых технологий и крупных инфраструктурных проектов.

Встреча Путина с Лихачёвым прошла в День работника атомной промышленности. Путин заявил, что Россия сейчас больше всех в мире строит атомных блоков за рубежом, причём делает это наилучшим образом и на новейших технологиях.