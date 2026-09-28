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Опубликовано 28 сентября, 17:47

Путин отметил большие успехи российской атомной промышленности

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин назвал атомную промышленность одной из ключевых отраслей страны и отметил её большие достижения. Об этом он заявил на встрече с генеральным директором «Росатома» Алексеем Лихачёвым. Глава государства также поздравил всех причастных с профессиональным праздником.

«Поздравляю вас и всех, кто трудится в этой важнейшей, одной из ключевых отраслей промышлаенности. Добивается таких больших результатов, успехов», — сказал Путин.

Президент подчеркнул значимость атомной промышленности для России. Ранее он также отмечал роль отрасли в развитии энергетики, новых технологий и крупных инфраструктурных проектов.

Путин: Ядерный паритет России обеспечен трудом многих поколений атомщиков
Путин: Ядерный паритет России обеспечен трудом многих поколений атомщиков

Встреча Путина с Лихачёвым прошла в День работника атомной промышленности. Путин заявил, что Россия сейчас больше всех в мире строит атомных блоков за рубежом, причём делает это наилучшим образом и на новейших технологиях.

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Анастасия Никонорова
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