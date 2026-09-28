Путин: Ядерный паритет России обеспечен трудом многих поколений атомщиков

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов атомной промышленности с профессиональным праздником и отметил их вклад в обеспечение ядерного паритета страны. Об этом говорится в поздравлении главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

По словам президента, отечественная атомная отрасль создавалась несколькими поколениями учёных, инженеров и специалистов. Благодаря их работе сформировался крупный производственный и энергетический комплекс, появились сотни предприятий, исследовательских институтов и конструкторских бюро.

«Выдающимися учеными и практиками — основателями отечественного ядерного проекта, многими поколениями их талантливых учеников и последователей, их самоотверженным трудом был создан передовой производственный и энергетический комплекс, запущены сотни новых промышленных предприятий, исследовательских институтов, конструкторских бюро, обеспечен ядерный паритет», — говорится в послании.

Путин также отметил вклад «Росатома» в развитие российской экономики и технологического суверенитета. По его словам, госкорпорация использует накопленный опыт и научный потенциал при создании новых решений для медицины и космической отрасли, а также в рамках арктических проектов.

Глава государства выразил уверенность, что сотрудники атомной промышленности продолжат решать стратегические задачи, и пожелал работникам и ветеранам отрасли здоровья, благополучия и всего доброго.

Российские атомные технологии применяются и за рубежом. В сентябре Life.ru писал, что портфель зарубежных заказов «Росатома» превысил $200 млрд на ближайшие десять лет.