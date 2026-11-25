Президент России Владимир Путин отметил знания казахстанского коллеги Касым-Жомарта Токаева о Китае во время разговора об итогах недавнего визита в КНР. Российский лидер заметил, что президенту Казахстана, который является китаистом, легче оценить результаты поездки, состоявшиеся встречи и достигнутые договорённости.

Токаев поздравил Путина с успешным завершением визита и положительно отозвался о прошедших переговорах. В ответ российский президент обратил внимание на профессиональную специализацию собеседника.

«Вы китаист, вам легче оценивать», — сказал Путин.

Токаев, в свою очередь, признался, что следил за событиями в Китае и радовался за Россию. По его оценке, в нынешний нестабильный политический период страна является великой державой.

Казахстанский лидер также высказался об итоговом документе трёхсторонней встречи Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа. Он назвал принятую декларацию «оптимальной по своему содержанию».