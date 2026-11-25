Путин отметил, что Токаев как китаист может легко оценить итоги визита в КНР
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Президент России Владимир Путин отметил знания казахстанского коллеги Касым-Жомарта Токаева о Китае во время разговора об итогах недавнего визита в КНР. Российский лидер заметил, что президенту Казахстана, который является китаистом, легче оценить результаты поездки, состоявшиеся встречи и достигнутые договорённости.
Токаев поздравил Путина с успешным завершением визита и положительно отозвался о прошедших переговорах. В ответ российский президент обратил внимание на профессиональную специализацию собеседника.
«Вы китаист, вам легче оценивать», — сказал Путин.
Токаев, в свою очередь, признался, что следил за событиями в Китае и радовался за Россию. По его оценке, в нынешний нестабильный политический период страна является великой державой.
Казахстанский лидер также высказался об итоговом документе трёхсторонней встречи Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа. Он назвал принятую декларацию «оптимальной по своему содержанию».
Ранее Life.ru сообщал о принятии совместной Декларации о мире по итогам встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина. В документе три государства договорились продолжать диалог по снижению ядерных рисков, поддержали реформирование ООН и выступили за стабильность международных энергопоставок. Кроме того, лидеры подчеркнули необходимость соблюдения государственного суверенитета и недопущения злоупотреблений полномочиями со стороны международных судебных структур.