Дипломатические ведомства России, США и Китая продолжат работу по вопросам, которые обсуждались лидерами трёх государств на переговорах в Шэньчжэне. В частности, стороны могут вернуться к теме снижения ядерных рисков. Об этом URA.ru сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

По словам представителя Кремля, дальнейшие контакты будут проходить по дипломатическим каналам с учётом состоявшихся обсуждений между Владимиром Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом.

«Естественно, работа по линии дипломатических ведомств в контексте тех обсуждений, которые имелись в Шэньчжэне между лидерами, конечно, будет продолжаться», — заявил Ушаков.

При этом конкретные трёхсторонние консультации по снижению ядерных рисков пока не запланированы. Однако, как отметил помощник российского президента, дипломатические ведомства могут самостоятельно договориться о дальнейших контактах по этому вопросу.