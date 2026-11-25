Ушаков: Россия, Китай и США продолжат обсуждать снижение ядерных рисков
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Дипломатические ведомства России, США и Китая продолжат работу по вопросам, которые обсуждались лидерами трёх государств на переговорах в Шэньчжэне. В частности, стороны могут вернуться к теме снижения ядерных рисков. Об этом URA.ru сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
По словам представителя Кремля, дальнейшие контакты будут проходить по дипломатическим каналам с учётом состоявшихся обсуждений между Владимиром Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом.
«Естественно, работа по линии дипломатических ведомств в контексте тех обсуждений, которые имелись в Шэньчжэне между лидерами, конечно, будет продолжаться», — заявил Ушаков.
При этом конкретные трёхсторонние консультации по снижению ядерных рисков пока не запланированы. Однако, как отметил помощник российского президента, дипломатические ведомства могут самостоятельно договориться о дальнейших контактах по этому вопросу.
Ранее Life.ru сообщал о принятии совместной Декларации о мире по итогам встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина. В документе три государства договорились продолжать диалог по снижению ядерных рисков, поддержали реформирование ООН и выступили за стабильность международных энергопоставок. Кроме того, лидеры подчеркнули необходимость соблюдения государственного суверенитета и недопущения злоупотреблений полномочиями со стороны международных судебных структур.