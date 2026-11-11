Совершенствование подготовки Коллективных сил ОДКБ и противодействие биологическим угрозам стали важными направлениями работы организации в период российского председательства в 2026 году. Об этом президент Владимир Путин заявил на расширенном заседании Совета коллективной безопасности в Москве.

Подводя итоги деятельности объединения, российский лидер подчеркнул, что страны-участницы уделяли особое внимание повышению готовности совместных военных формирований.

«Большое внимание традиционно уделялось вопросам совершенствования оперативной и боевой подготовки сил и средств системы коллективной безопасности», — отметил глава государства.

Ещё одним направлением взаимодействия стала защита от биологических угроз. По словам Путина, сотрудничество государств ОДКБ в этой области заметно активизировалось. В частности, речь идёт о совместных усилиях по предотвращению распространения опасных инфекционных заболеваний.

Ранее Life.ru сообщал о встрече Путина с генеральным секретарём ОДКБ Таалатбеком Масадыковым. Переговоры прошли 11 ноября в Кремле перед началом саммита. В повестку заседания также вошли развитие совместной системы ПВО, укрепление коллективных авиационных сил и принятие Антитеррористической стратегии до 2030 года. Кроме того, участники намеревались обсудить передачу председательства Таджикистану с 1 января 2027 года.