Путин ответил на реплику президента Мбасого о союзе России и Африки

Союзничество России и африканских стран не вызывает сомнений, заявил российский лидер Владимир Путин на пленарном заседании саммита Россия — Африка. По его словам, Москва рассматривает государства континента и их народы как дружественные.

«Вы обратили внимание на союзничество между странами Африки и Россией. Оно вообще не подвергается сомнению», — обратил президент внимание на реплику лидера Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианга Нгемы Мбасого.

Практическую задачу сотрудничества Путин связал с инвестициями. Он пояснил, что стороны ищут проекты, которые отвечают взаимным интересам, уделяя особое внимание защищённости вложений.

«Вот над этим мы и работали вчера, сейчас тоже продолжаем эту дискуссию», — отметил глава государства.

Ранее Life.ru рассказывал, что Путин призвал власти России и африканских стран помогать бизнесу реализовывать совместные проекты. На Экономическом и гуманитарном форуме 28 октября президент назвал содействие предпринимателям одной из приоритетных общих задач руководства государств.