Президент России Владимир Путин перед встречей с американским лидером Дональдом Трампом в китайском Шэньчжэне поинтересовался у главы МИД РФ Сергея Лаврова, сколько времени прошло с их предыдущих переговоров на Аляске. Оказалось, что с саммита в Анкоридже минуло уже 15 месяцев. Кадры короткого разговора показали наши коллеги из ИС«Вести».

«Мы в Анкоридже когда были?» — спросил российский лидер.

Лавров напомнил президенту, что переговоры на Аляске состоялись 15 августа 2025 года.

«Ну, чуть больше года», — отреагировал Путин. Министр иностранных дел уточнил, что с того момента прошло 15 месяцев.

Предыдущая встреча президентов России и США проходила на военной базе Эльмендорф — Ричардсон в Анкоридже. Главной темой переговоров стало урегулирование украинского конфликта. По итогам саммита Путин заявил о возможности достижения долгосрочного мира и подчеркнул заинтересованность Москвы в устойчивом решении кризиса.

Новая двусторонняя встреча Путина и Трампа в Шэньчжэне 19 ноября продлилась менее часа. Переговоры начались примерно в 07:15 мск, а около 08:00 американский президент уже покинул комнату. Это был восьмой очный контакт двух политиков за оба президентских срока Трампа. После возвращения республиканца в Белый дом в январе 2025 года лидеры провели две отдельные двусторонние встречи.