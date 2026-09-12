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Опубликовано 12 сентября, 13:35

Путин передал послание президенту ОАЭ через наследного принца Абу-Даби

Президент России Владимир Путин с президентом ОАЭ Мухаммедом Аль Нахайяном. Обложка © kremlin.ru

Президент России Владимир Путин с президентом ОАЭ Мухаммедом Аль Нахайяном. Обложка © kremlin.ru

Президент России Владимир Путин попросил наследного принца Абу-Даби Халеда бен Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна передать привет главе Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну. Российский лидер встретился с принцем на полях саммита БРИКС в Нью-Дели.

Путин отметил, что поддерживает постоянный контакт с президентом ОАЭ и что представители двух стран регулярно проводят встречи.

«Прошу передать ему самые лучшие пожелания. Мы с ним в постоянном контакте. Наши сотрудники ездят друг к другу, встречаются. По телефону обсуждаем наиболее важные и острые вопросы», — сказал президент РФ.

Встреча с наследным принцем Абу-Даби стала частью серии переговоров Путина в Индии. За последние два дня российский лидер провёл встречи с представителями нескольких стран и международных организаций. Так, президент России Владимир Путин переговорил с премьер-министром Эфиопии Абийем Ахмедом на полях саммита БРИКС в Нью-Дели.

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Андрей Бражников
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