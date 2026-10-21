Путин передал Трампу наилучшие пожелания через Уиткоффа

Владимир Путин попросил передать Дональду Трампу наилучшие пожелания по итогам переговоров с американской делегацией в Санкт-Петербурге. Российский президент также отметил эффективность работы спецпосланника США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

«Путин просил передать наилучшие пожелания Трампу, отметив заинтересованность в работе двух стран по каналам соответствующих ведомств, спецслужб, и подчеркнул эффективность усилий лично Кушнера и Уиткоффа», — сказал Ушаков.

Отдельно Путин отметил личные усилия Уиткоффа и Кушнера. Оба американских представителя ранее неоднократно участвовали в обсуждении вопросов российско-американских отношений и украинского урегулирования.

Заявление Ушакова прозвучало после встречи российского лидера с Уиткоффом в Константиновском дворце. Переговоры 21 октября продолжались чуть более трёх часов. Основной темой стало урегулирование конфликта на Украине.

Ранее Путин уже отмечал важность диалога с американским президентом. Во время телефонного разговора 9 октября российский лидер поблагодарил Трампа за поздравления с днём рождения. Как рассказал Ушаков, подготовка беседы началась после обращения Уиткоффа, который передал поздравления от главы Белого дома и Джареда Кушнера.