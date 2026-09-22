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Опубликовано 22 сентября, 12:25

Путин переговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии

Обложка © ТАСС/Pavel Golovkin

Обложка © ТАСС/Pavel Golovkin

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с наследным принцем и председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Темы, которые обсудили российский лидер и наследный принц, пока не раскрываются. Предыдущий телефонный разговор Путина и Мухаммеда Бен Сальмана состоялся 2 апреля. Тогда стороны подробно рассмотрели кризисную ситуацию на Ближнем Востоке.

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Татьяна Миссуми
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