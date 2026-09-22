Путин переговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с наследным принцем и председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Темы, которые обсудили российский лидер и наследный принц, пока не раскрываются. Предыдущий телефонный разговор Путина и Мухаммеда Бен Сальмана состоялся 2 апреля. Тогда стороны подробно рассмотрели кризисную ситуацию на Ближнем Востоке.

Ранее президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, в ходе которого обсудил с ним подготовку к предстоящему в октябре заседанию Совета глав государств — участников СНГ.