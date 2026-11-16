Путин планирует встретиться с секретарём ЦК ТПК Чо Ён Воном
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Президент России Владимир Путин намерен провести переговоры с членом президиума Трудовой партии Кореи Чо Ён Воном, который находится с визитом в Москве. Встреча должна состояться в понедельник, 16 ноября. Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Чо Ён Вон прибыл в российскую столицу для участия в генеральной ассамблее международного движения «За свободу наций!». Северокорейский политик возглавляет делегацию КНДР.
Помимо предстоящих переговоров с российским президентом, представитель Пхеньяна уже провёл отдельную встречу с заместителем председателя Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым. Стороны пообщались в рамках мероприятий международного движения.
Ранее Life.ru сообщал, что Дмитрий Медведев передал Ким Чен Ыну дружеский привет через главу делегации КНДР. Зампред Совбеза попросил Чо Ён Вона передать северокорейскому лидеру наилучшие пожелания. Делегация во главе с представителем Трудовой партии Кореи прибыла в Москву 14 ноября по приглашению Медведева.