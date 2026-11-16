Президент России Владимир Путин намерен провести переговоры с членом президиума Трудовой партии Кореи Чо Ён Воном, который находится с визитом в Москве. Встреча должна состояться в понедельник, 16 ноября. Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Чо Ён Вон прибыл в российскую столицу для участия в генеральной ассамблее международного движения «За свободу наций!». Северокорейский политик возглавляет делегацию КНДР.

Помимо предстоящих переговоров с российским президентом, представитель Пхеньяна уже провёл отдельную встречу с заместителем председателя Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым. Стороны пообщались в рамках мероприятий международного движения.