Путин по видеосвязи запустил производство аккумуляторных батарей в Москве
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин запустил производство аккумуляторных батарей в Москве. Глава государства принял участие в церемонии по видеосвязи.
«Разрешаю», — сказал российский лидер.
Ожидается, что к 2030 году производство сможет обеспечить почти две трети потребности всего отечественного рынка. Речь идёт как о маленьких аккумуляторах, так и о крупных тяговых для машин, автобусов и судов на электрической тяге. Проект уникален для России, в него входят десятки предприятий по всей стране.
Ранее в ходе церемонии Владимир Путин назвал энергию базовым ресурсом экономики. По словам президента, России необходимо активнее развивать собственные системы её накопления.
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