Путин по видеосвязи запустил производство аккумуляторных батарей в Москве

Ожидается, что к 2030 году производство сможет обеспечить почти две трети потребности всего отечественного рынка. Речь идёт как о маленьких аккумуляторах, так и о крупных тяговых для машин, автобусов и судов на электрической тяге. Проект уникален для России, в него входят десятки предприятий по всей стране.