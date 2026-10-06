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Опубликовано 6 октября, 15:15

Путин по видеосвязи запустил производство аккумуляторных батарей в Москве

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин запустил производство аккумуляторных батарей в Москве. Глава государства принял участие в церемонии по видеосвязи.

«Разрешаю», — сказал российский лидер.

Ожидается, что к 2030 году производство сможет обеспечить почти две трети потребности всего отечественного рынка. Речь идёт как о маленьких аккумуляторах, так и о крупных тяговых для машин, автобусов и судов на электрической тяге. Проект уникален для России, в него входят десятки предприятий по всей стране.

Больше отечественных батарей: Путин обозначил планы по развитию накопителей энергии
Больше отечественных батарей: Путин обозначил планы по развитию накопителей энергии

Ранее в ходе церемонии Владимир Путин назвал энергию базовым ресурсом экономики. По словам президента, России необходимо активнее развивать собственные системы её накопления.

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Матвей Константинов
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