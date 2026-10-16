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Регион
Опубликовано 16 октября, 18:51

Путин поблагодарил Льва XIV за готовность содействовать миру на Украине

Обложка © Life.ru, Shutterstock / FOTODOM / Marco Iacobucci Epp

Обложка © Life.ru, Shutterstock / FOTODOM / Marco Iacobucci Epp

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил Папу Римского Льва XIV за готовность внести вклад в урегулирование конфликта на Украине. Об этом сообщили в Кремле по итогам телефонного разговора российского лидера с понтификом.

«При обмене мнениями по ситуации вокруг Украины Владимир Путин поблагодарил Папу Римского за готовность внести вклад в урегулирование конфликта и предпринимаемые усилия на гуманитарном направлении», — говорится в сообщении.

Во время беседы Путин также отметил важность сотрудничества России и Ватикана в продвижении объединяющих духовно-нравственных ценностей. Стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем развитии связей между Москвой и Святым престолом.

Отдельной темой стал диалог между Русской православной и Римско-католической церквями. Москва и Ватикан высказались за продолжение контактов между двумя церквями.

Путин также пожелал Льву XIV здоровья и скорейшего восстановления после недавно перенесённой операции.

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Напомним, Владимир Путин провёл телефонный разговор с Папой Римским Львом XIV. Ватикан не раскрыл темы общения лидеров.

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Матвей Константинов
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