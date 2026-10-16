Путин поблагодарил Льва XIV за готовность содействовать миру на Украине

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил Папу Римского Льва XIV за готовность внести вклад в урегулирование конфликта на Украине. Об этом сообщили в Кремле по итогам телефонного разговора российского лидера с понтификом.

«При обмене мнениями по ситуации вокруг Украины Владимир Путин поблагодарил Папу Римского за готовность внести вклад в урегулирование конфликта и предпринимаемые усилия на гуманитарном направлении», — говорится в сообщении.

Во время беседы Путин также отметил важность сотрудничества России и Ватикана в продвижении объединяющих духовно-нравственных ценностей. Стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем развитии связей между Москвой и Святым престолом.

Отдельной темой стал диалог между Русской православной и Римско-католической церквями. Москва и Ватикан высказались за продолжение контактов между двумя церквями.

Путин также пожелал Льву XIV здоровья и скорейшего восстановления после недавно перенесённой операции.

Напомним, Владимир Путин провёл телефонный разговор с Папой Римским Львом XIV. Ватикан не раскрыл темы общения лидеров.