Путин поблагодарил Льва XIV за готовность содействовать миру на Украине
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Президент РФ Владимир Путин поблагодарил Папу Римского Льва XIV за готовность внести вклад в урегулирование конфликта на Украине. Об этом сообщили в Кремле по итогам телефонного разговора российского лидера с понтификом.
«При обмене мнениями по ситуации вокруг Украины Владимир Путин поблагодарил Папу Римского за готовность внести вклад в урегулирование конфликта и предпринимаемые усилия на гуманитарном направлении», — говорится в сообщении.
Во время беседы Путин также отметил важность сотрудничества России и Ватикана в продвижении объединяющих духовно-нравственных ценностей. Стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем развитии связей между Москвой и Святым престолом.
Отдельной темой стал диалог между Русской православной и Римско-католической церквями. Москва и Ватикан высказались за продолжение контактов между двумя церквями.
Путин также пожелал Льву XIV здоровья и скорейшего восстановления после недавно перенесённой операции.
Напомним, Владимир Путин провёл телефонный разговор с Папой Римским Львом XIV. Ватикан не раскрыл темы общения лидеров.
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