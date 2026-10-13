У Папы Римского Льва XIV обнаружили злокачественную опухоль в лёгком

У Папы Римского Льва XIV диагностировали злокачественную опухоль в правом лёгком. Врачи удалили поражённую часть органа во время операции в римской клинике «Джемелли». Диагноз аденокарциномы подтвердили результаты гистологического исследования, сообщила пресс-служба Святого престола со ссылкой на медицинскую бригаду.

«Для обеспечения радикальности хирургического вмешательства была удалена нижняя доля правого лёгкого с использованием видеоассистированной техники. Экстренное гистологическое исследование подтвердило диагноз аденокарциномы лёгкого, как и предполагалось по результатам предоперационных обследований», — говорится в сообщении Ватикана.

Хирургическое вмешательство провели 13 октября под руководством профессора Стефано Маргариторы. В операционной 71-летний понтифик провёл около трёх часов, при этом сама процедура заняла примерно 90 минут. Медики использовали видеоассистированную технику, которая позволяет проводить операции через небольшие разрезы.

По информации врачей, операция прошла успешно и без осложнений. После выхода из наркоза Лев XIV некоторое время находился под наблюдением специалистов, затем его перевели в палату.

Впервые о проблемах со здоровьем понтифик рассказал 11 октября. Тогда он сообщил, что во время планового обследования специалисты обнаружили небольшое образование в лёгком. По словам Льва XIV, врачи выявили его на ранней стадии и рекомендовали хирургическое лечение.

Предположительно, глава Католической церкви проведёт в больнице около недели. Ватикан отменил его публичные аудиенции до 20 октября. При этом вопрос о необходимости дальнейшего лечения будет зависеть от результатов дополнительных исследований.

За несколько недель до операции Папа Римский Лев XIV провёл во французском Лурде закрытую встречу с людьми, пострадавшими от насилия со стороны представителей Католической церкви. В беседе участвовали семь человек — четверо мужчин и три женщины, которые рассказали понтифику о пережитом. Глава Ватикана выслушал их свидетельства и подтвердил намерение добиваться предотвращения подобных преступлений. Проблему насилия в католических учреждениях Франции ранее изучала независимая комиссия CIASE. По её оценкам, с 1950 по 2020 год жертвами священнослужителей и членов религиозных орденов стали около 216 тысяч несовершеннолетних. Работу по расследованию таких случаев ранее продолжали предшественники Льва XIV — Бенедикт XVI и Франциск.