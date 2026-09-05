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Регион
Опубликовано 5 сентября, 17:13

Путин поблагодарил нефтяников и газовиков России за самоотдачу

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин поблагодарил работников нефтегазового комплекса за высокую самоотдачу и поздравил их с наступающим профессиональным праздником. Об этом глава государства заявил во время запуска объектов проекта «Восток Ойл» по видеосвязи.

«Хочу поблагодарить всех, кто трудится в отрасли, а это учёные, геологи, инженеры, строители, рабочие. Поблагодарить за высокую самоотдачу», — сказал Путин.

Президент назвал нефтегазовый комплекс одной из ключевых отраслей российской экономики. По его словам, от её работы во многом зависят энергетический, промышленный и экспортный потенциал страны, развитие регионов и качество жизни людей.

Отдельно Путин поблагодарил строителей и всех специалистов, участвовавших в реализации проекта «Восток Ойл». Он также пожелал работникам отрасли дальнейших успехов.

Сечин передал привет бывшим партнёрам из BP и ExxonMobil на запуске «Восток Ойл»
Сечин передал привет бывшим партнёрам из BP и ExxonMobil на запуске «Восток Ойл»

Ранее Life.ru рассказывал, что Путин по видеосвязи дал старт отгрузке первой нефти с проекта «Восток Ойл» на арктический танкер «Валентин Пикуль». Ресурсная база месторождений проекта оценивается примерно в 7 млрд тонн малосернистой нефти. Запуск стал одним из ключевых этапов развития нового нефтегазового кластера в Арктике.

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Александра Мышляева
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