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Регион
Опубликовано 23 сентября, 13:11

Путин поблагодарил россиян за активное участие в выборах в Госдуму

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин поблагодарил россиян за активное участие в прошедших выборах и заявил, что голосование состоялось несмотря на попытки помешать его проведению. Об этом президент России сказал 23 сентября на совещании с членами правительства.

«Хочу поблагодарить граждан России за активное участие в этой избирательной кампании», — сказал Путин.

По его словам, одной из попыток сорвать голосование стали атаки и стремление прорвать противовоздушную оборону Москвы и других регионов.

Путин: Необходимо сделать всё, чтобы оправдать доверие граждан на выборах
Путин: Необходимо сделать всё, чтобы оправдать доверие граждан на выборах

Ранее Life.ru писал, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал действия Киева во время голосования попыткой сорвать выборы. Представитель Кремля заявил, что предпринятые атаки не повлияли на проведение кампании.

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