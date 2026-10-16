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Опубликовано 16 октября, 19:32

Путин поблагодарил российских военных за мужество и героизм

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин выразил благодарность российским военнослужащим за мужество и героизм при выполнении боевых задач.

«Хочу передать вам искреннюю благодарность всему личному составу за мужество и героизм, которые они ежедневно демонстрируют в бою», — заявил глава государства.

Путин также отметил роль солдат и офицеров в выполнении поставленных задач. По его словам, военнослужащие действуют профессионально и проявляют лучшие качества российского воинства.

Путин поблагодарил бойцов ВС РФ за освобождение Алексеево-Дружковки
Путин поблагодарил бойцов ВС РФ за освобождение Алексеево-Дружковки

Ранее Владимир Путин поздравил военнослужащих 110-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с освобождением Доброполья, обратившись к командиру подразделения: «Я вас давно не видел, но внимательно наблюдал за вашей боевой работой, за работой подразделения. Поздравляю вас с очередным успехом. Удачи».

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Анастасия Никонорова
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