Путин поблагодарил российских военных за мужество и героизм

Президент России Владимир Путин выразил благодарность российским военнослужащим за мужество и героизм при выполнении боевых задач.

«Хочу передать вам искреннюю благодарность всему личному составу за мужество и героизм, которые они ежедневно демонстрируют в бою», — заявил глава государства.

Путин также отметил роль солдат и офицеров в выполнении поставленных задач. По его словам, военнослужащие действуют профессионально и проявляют лучшие качества российского воинства.

Ранее Владимир Путин поздравил военнослужащих 110-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с освобождением Доброполья, обратившись к командиру подразделения: «Я вас давно не видел, но внимательно наблюдал за вашей боевой работой, за работой подразделения. Поздравляю вас с очередным успехом. Удачи».