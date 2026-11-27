Президент России Владимир Путин подарил икону экипажу атомной подводной лодки во время торжественной церемонии поднятия военно-морского флага. Как сообщил командир субмарины, святыню планируют разместить в кают-компании, где её смогут видеть члены экипажа.

Подаренную Путиным икону разместят в кают-компании атомной подлодки. Видео © Life.ru

Ранее Путин принял участие в церемонии спуска на воду атомной подлодки «Пермь» проекта «Ясень-М». Она стала первым штатным носителем гиперзвуковых крылатых ракет «Циркон» среди субмарин этого проекта.

Напомним, Путин прибыл в Северодвинск с рабочим визитом. Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в программе поездки также предусмотрены другие мероприятия.