Путин подарил экипажу АПЛ «Пермь» икону, её разместят в кают-кампании
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Президент России Владимир Путин подарил икону экипажу атомной подводной лодки во время торжественной церемонии поднятия военно-морского флага. Как сообщил командир субмарины, святыню планируют разместить в кают-компании, где её смогут видеть члены экипажа.
Подаренную Путиным икону разместят в кают-компании атомной подлодки. Видео © Life.ru
Ранее Путин принял участие в церемонии спуска на воду атомной подлодки «Пермь» проекта «Ясень-М». Она стала первым штатным носителем гиперзвуковых крылатых ракет «Циркон» среди субмарин этого проекта.
Напомним, Путин прибыл в Северодвинск с рабочим визитом. Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в программе поездки также предусмотрены другие мероприятия.
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