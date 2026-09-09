Путин поднял тост за укрепление партнёрства России и Вьетнама

Укреплению дружбы Москвы и Ханоя Владимир Путин посвятил тост на государственном обеде в Кремле. Приём организовали в честь генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Вьетнама, президента страны То Лама и его супруги Нго Фыонг Ли, прибывших в Россию с визитом.

«Позвольте предложить тост за укрепление дружбы и всеобъемлющего стратегического партнёрства России и Вьетнама, за благополучие и процветание наших стран и народов, за здоровье товарища То Лама, его супруги и всех присутствующих», — сказал российский лидер.

Государственный обед от имени президента РФ состоялся в Грановитой палате Московского Кремля.

По итогам переговоров в Кремле лидеры России и Вьетнама подписали 17 документов о сотрудничестве. Договорённости затрагивают атомную энергетику, нефтегазовую отрасль и геологоразведку. Среди направлений совместной работы — создание стратегического нефтяного резерва во Вьетнаме.