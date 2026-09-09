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Регион
Опубликовано 9 сентября, 18:10

Путин поднял тост за укрепление партнёрства России и Вьетнама

Обложка © ТАСС / Геодакян Артем

Обложка © ТАСС / Геодакян Артем

Укреплению дружбы Москвы и Ханоя Владимир Путин посвятил тост на государственном обеде в Кремле. Приём организовали в честь генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Вьетнама, президента страны То Лама и его супруги Нго Фыонг Ли, прибывших в Россию с визитом.

«Позвольте предложить тост за укрепление дружбы и всеобъемлющего стратегического партнёрства России и Вьетнама, за благополучие и процветание наших стран и народов, за здоровье товарища То Лама, его супруги и всех присутствующих», — сказал российский лидер.

Государственный обед от имени президента РФ состоялся в Грановитой палате Московского Кремля.

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По итогам переговоров в Кремле лидеры России и Вьетнама подписали 17 документов о сотрудничестве. Договорённости затрагивают атомную энергетику, нефтегазовую отрасль и геологоразведку. Среди направлений совместной работы — создание стратегического нефтяного резерва во Вьетнаме.

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Виталий Приходько
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