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Опубликовано 28 сентября, 16:08

Путин подписал указ о праздновании в 2030 году столетия образования ЯНАО

Обложка © wikipedia.org / Sibalexx

Обложка © wikipedia.org / Sibalexx

Столетие образования Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) отметят в 2030 году. Российский президент Владимир Путин подписал соответствующий указ, он опубликован на официальном портале правовых актов.

Президент принял предложение правительства о праздновании юбилея округа. Указ вступил в силу со дня подписания — 28 сентября.

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Татьяна Миссуми
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