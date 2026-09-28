Путин подписал указ о праздновании в 2030 году столетия образования ЯНАО
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Столетие образования Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) отметят в 2030 году. Российский президент Владимир Путин подписал соответствующий указ, он опубликован на официальном портале правовых актов.
Президент принял предложение правительства о праздновании юбилея округа. Указ вступил в силу со дня подписания — 28 сентября.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2032 году 1170-летия зарождения российской государственности. Главной площадкой юбилейных торжеств станет Великий Новгород.
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