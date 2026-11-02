Российские дата-центры должны будут выделить десятую часть своих площадей и мощностей в резерв для поддержания работы отечественных информационных ресурсов. Соответствующий указ Владимир Путин подписал в ответ на недружественные действия ряда иностранных государств.

На выполнение требования владельцам центров обработки данных (ЦОД), не являющимся государственными органами, отводится 10 дней. При этом зарезервированную инфраструктуру разрешается использовать в обычном режиме до возникновения необходимости её задействовать. В таком случае ресурсы потребуется оперативно предоставить для обеспечения бесперебойной работы российских информационных систем.

Решение об использовании подготовленного резерва будет принимать специальная подкомиссия при правительственной комиссии по цифровому развитию. Она займётся вопросами устойчивого функционирования объектов в сфере информационных технологий и связи. Соответствующие решения должны согласовываться с Федеральной службой безопасности.

Указ уже вступил в силу. Теперь правительству предстоит сформировать указанную подкомиссию, а Минцифры — провести учёт свободных площадей и вычислительных мощностей дата-центров на территории страны. Кроме того, ведомство должно утвердить для их владельцев требования по обеспечению надёжной и безопасной работы.