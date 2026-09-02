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Регион
Опубликовано 2 сентября, 17:18

Путин поинтересовался, как в Россию удалось вернуть активы на 6,2 трлн

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин поинтересовался у вице-премьера — полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева, как специальный режим на острове Русском помог вернуть в страну активы на 6,2 трлн рублей.

Трутнев рассказал, что в специальный административный район перевели активы 138 компаний. На Русском действует гибкий режим налогового и валютного регулирования для бизнеса, переходящего под российскую юрисдикцию.

«Это как это получилось?» — спросил глава государства.

«Стали больше доверять Родине», — ответил Трутнев.

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Ранее Трутнев сообщил, что объём привлечённых инвестиций в развитие Дальнего Востока достиг 6,8 трлн рублей. Как писал Life.ru, следующей планкой для региона должны стать уже 12 трлн рублей.

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Николь Вербер
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