Путин поинтересовался, как в Россию удалось вернуть активы на 6,2 трлн

Президент России Владимир Путин поинтересовался у вице-премьера — полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева, как специальный режим на острове Русском помог вернуть в страну активы на 6,2 трлн рублей.

Трутнев рассказал, что в специальный административный район перевели активы 138 компаний. На Русском действует гибкий режим налогового и валютного регулирования для бизнеса, переходящего под российскую юрисдикцию.

«Это как это получилось?» — спросил глава государства.

«Стали больше доверять Родине», — ответил Трутнев.