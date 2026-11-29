Президент России Владимир Путин пока не принял решения о поездке в США на саммит «Большой двадцатки». Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил РИА «Новости».

«Нет, [решение ещё] не принято», — сказал представитель Кремля.

Саммит G20 состоится 14–15 декабря в Майами, штат Флорида. Официально о приглашении российского лидера на встречу глав государств «Большой двадцатки» Вашингтон объявил ещё в сентябре.

В последний раз Путин лично участвовал в саммите G20 в 2019 году, когда встреча проходила в японской Осаке.

Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Путин не исключил своего участия в саммите G20 в Майами. Глава государства заявил об этом 19 ноября по итогам переговоров с Дональдом Трампом и Си Цзиньпином в китайском Шэньчжэне. Российский лидер поблагодарил американскую сторону за приглашение, однако отметил, что при принятии решения будет исходить прежде всего из ситуации внутри страны и своего рабочего графика. Он также признался, что слишком частые зарубежные поездки доставляют ему определённый дискомфорт.