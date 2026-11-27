Президент США Дональд Трамп выразил желание видеть российского лидера Владимира Путина на предстоящем саммите G20, однако признал, что не располагает информацией о планах президента РФ.

Отвечая на вопросы журналистов в Мар-а-Лаго, республиканец дал понять, что не стал бы препятствовать участию главы российского государства. Более того, Трамп заявил, что поддержал бы его приезд, если бы мог самостоятельно принимать такое решение. Саммит G20 состоится 14–15 декабря в Майами.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Владимира Путина в декабре ждёт насыщенная рабочая программа, которая включает поездки по российским регионам, открытие инфраструктурных объектов и встречи с общественниками. На последний месяц года также запланированы заседания президентских советов и другие мероприятия с участием российского лидера. При этом вопрос о возможной поездке Путина в США остаётся открытым.