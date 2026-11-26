Возможная поездка главы РФ Владимира Путина на саммит G20 в Майами может стать показателем продвижения к урегулированию конфликта на Украине. Такое предположение высказал генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулёв «Царьграду».

Поводом для обсуждения стала статья Константина Малофеева «Зима нашей Победы». Автор выделил среди ключевых событий встречу лидеров России, США и Китая в Шэньчжэне 19 ноября, а также переговоры представителей Москвы, Вашингтона и Киева в Абу-Даби 10–11 ноября. Следующей важной точкой он назвал саммит G20, который пройдёт 14–15 декабря в Майами. По оценке Малофеева, Дональд Трамп рассчитывает получить к этому времени мирный документ.

Гурулёв подчеркнул, что окончательное решение об участии в саммите остаётся за российским президентом и будет зависеть от развития ситуации.

«Когда я читал статью на «Царьграде» о том, что у нас есть три месяца, чтобы успешно закончить эту войну, подумал, что, наверное, с этим надо согласиться», — заявил генерал.

По его мнению, предпосылки для продвижения к мирному урегулированию сейчас существуют. Если переговоры будут развиваться успешно, Путин, как считает Гурулёв, может отправиться в Майами. Именно это генерал предлагает рассматривать как один из сигналов приближения развязки.

Тем временем 24 ноября в Кремле сообщили, что окончательное решение об участии российского лидера Владимира Путина в саммите G20 в США пока не принято. Мероприятие в Майами пройдёт 14–15 декабря 2026 года.