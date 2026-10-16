Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 16 октября, 19:10

Путин положительно оценил удары ВС РФ по объектам ВПК и логистическим центрам

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин положительно оценил результаты ударов по объектам военно-промышленного комплекса и логистическим центрам на Украине. Об этом он заявил во время посещения вспомогательного пункта управления Объединённой группировки войск.

«Нельзя не отметить и эффективность нанесения наших ударов по объектам военно-промышленного комплекса и логистическим центрам противника. Результаты, которые только что доложил начальник Генерального штаба [ВС РФ Валерий Герасимов], оцениваю положительно», — сказал российский лидер.

«Темпы возросли»: Путин оценил наступление ВС РФ и результаты ударов по тылам ВСУ
«Темпы возросли»: Путин оценил наступление ВС РФ и результаты ударов по тылам ВСУ

Ранее минобороны РФ сообщило, что с 10 по 16 октября российские войска нанесли один массированный и семь групповых ударов по военной промышленности и инфраструктуре Украины, включая предприятия ВПК, логистические и телекоммуникационные центры, транспортные объекты ВСУ и мощности по производству и хранению дронов. Также были поражены склады боеприпасов и вооружения, пункты временного размещения украинских подразделений и иностранных наёмников.

Больше новостей о боевых действиях, операциях российских войск и ситуации на фронте — в разделе «Армия» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Путин
  • ВС РФ
  • Валерий Герасимов
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar