Путин положительно оценил удары ВС РФ по объектам ВПК и логистическим центрам

Президент России Владимир Путин положительно оценил результаты ударов по объектам военно-промышленного комплекса и логистическим центрам на Украине. Об этом он заявил во время посещения вспомогательного пункта управления Объединённой группировки войск.

«Нельзя не отметить и эффективность нанесения наших ударов по объектам военно-промышленного комплекса и логистическим центрам противника. Результаты, которые только что доложил начальник Генерального штаба [ВС РФ Валерий Герасимов], оцениваю положительно», — сказал российский лидер.

Ранее минобороны РФ сообщило, что с 10 по 16 октября российские войска нанесли один массированный и семь групповых ударов по военной промышленности и инфраструктуре Украины, включая предприятия ВПК, логистические и телекоммуникационные центры, транспортные объекты ВСУ и мощности по производству и хранению дронов. Также были поражены склады боеприпасов и вооружения, пункты временного размещения украинских подразделений и иностранных наёмников.