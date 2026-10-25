Путин: Россия создаёт благоприятные условия оставшимся западным компаниям

Россия старается создавать благоприятные условия для западных компаний, которые не стали покидать отечественный рынок. Об этом президент Владимир Путин заявил в интервью журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

Глава государства отметил, что европейские власти фактически отрезали собственный бизнес от российского рынка. По его словам, некоторые предприниматели едва не плакали, когда были вынуждены сворачивать работу в РФ под давлением своих правительств. При этом часть зарубежных компаний сохранила присутствие в России и продолжает вести здесь дела.

Ранее Life.ru сообщал, что крупные японские компании продолжают работать в России, несмотря на политические разногласия Москвы и Токио. На заседании клуба «Валдай» 1 октября Путин подчеркнул, что российская сторона не только не препятствует их деятельности, но и поддерживает зарубежных партнёров, сохранивших сотрудничество с РФ.