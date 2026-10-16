Песков назвал передачу активов пяти иностранных компаний продолжением тенденции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил передачу активов пяти иностранных компаний во временное управление продолжением прежней тенденции. По его словам, одним из факторов при принятии решения стало происхождение предприятий из недружественных стран.

Отвечая на вопрос о том, почему решение затронуло в том числе не самые крупные компании, представитель Кремля указал на действия государств, в которых они зарегистрированы.

«Собственно, речь идёт о тех странах, которые участвуют в незаконном удержании российских денег, российских активов, о тех странах, которые участвуют в незаконной экспроприации собственности российских компаний», — сказал Песков журналистам.

Указ о передаче активов пяти предприятий подписали 15 октября. В список вошли российские структуры французского производителя напольных покрытий Tarkett, а также компании, связанные с выпуском упаковки и средств гигиены.