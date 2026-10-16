Песков назвал передачу активов пяти иностранных компаний продолжением тенденции
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил передачу активов пяти иностранных компаний во временное управление продолжением прежней тенденции. По его словам, одним из факторов при принятии решения стало происхождение предприятий из недружественных стран.
Отвечая на вопрос о том, почему решение затронуло в том числе не самые крупные компании, представитель Кремля указал на действия государств, в которых они зарегистрированы.
«Собственно, речь идёт о тех странах, которые участвуют в незаконном удержании российских денег, российских активов, о тех странах, которые участвуют в незаконной экспроприации собственности российских компаний», — сказал Песков журналистам.
Указ о передаче активов пяти предприятий подписали 15 октября. В список вошли российские структуры французского производителя напольных покрытий Tarkett, а также компании, связанные с выпуском упаковки и средств гигиены.
Ранее Life.ru рассказывал, что Владимир Путин объяснил передачу активов иностранных компаний во временное управление необходимостью подготовить ответ на возможное изъятие российской собственности за рубежом. На заседании клуба «Валдай» 1 октября президент подчеркнул, что Москва создаёт механизм для зеркальных мер в случае конфискации российских активов. При этом глава государства допустил возвращение европейским компаниям контроля над их собственностью в России при благоприятном развитии событий
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