Международный буддийский форум, ежегодно собирающий в России религиозных деятелей и учёных из разных стран, может и дальше рассчитывать на государственную поддержку. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил во время общения с представителями традиционных религий в День народного единства.

В ходе беседы буддийские деятели поблагодарили главу государства за помощь в организации мероприятия, которое в 2026 году состоялось уже в четвёртый раз. Президент подтвердил готовность содействовать проведению следующих встреч.

«Если нужно помочь как-то, поддержать — всегда всё сделаем», — пообещал Путин.

Международный буддийский форум проводится в России с 2023 года. Первые две встречи принимал Улан-Удэ в Бурятии, в 2025-м мероприятие переехало в Элисту, а в августе 2026 года состоялось в Кызыле. Его участники обсуждают развитие буддийского образования, сохранение духовного наследия, философию, традиционную медицину и сотрудничество религиозных организаций разных государств.

Четвёртый форум прошёл в Республике Тыва с 17 по 20 августа под названием «Буддизм в диалоге культур: будущее человечества». Он объединил представителей буддийских общин, научных организаций и государственных структур из десятков стран. В программу вошли научные дискуссии, встречи духовных лидеров, культурные мероприятия и выставки.

Владимир Путин направил участникам приветственное обращение, в котором отметил вклад российской буддийской общины в развитие межнационального согласия и международных гуманитарных связей. Особое внимание президент уделил проведению форума в Год единства народов России.

Мероприятие сопровождалось и контактами на высшем государственном уровне. Как сообщал Life.ru, президент России Владимир Путин объявил о предстоящем визите президента Мьянмы Мин Аун Хлайна в Республику Тыва, где в тот момент проходил IV Международный буддийский форум. Об этом российский лидер рассказал 18 августа по итогам переговоров в Кремле.

Встреча руководителей двух государств была посвящена развитию двусторонних отношений. Помимо культурных и гуманитарных контактов, стороны обсуждали сотрудничество в энергетике, включая участие российских компаний в геологоразведке и добыче углеводородов. Россия и Мьянма также подписали декларацию о противодействии иностранным санкциям.