Президент России Владимир Путин попросил американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера оценить перспективы дальнейших контактов по урегулированию конфликта на Украине. Соответствующее обращение прозвучало 12 ноября во время встречи в Кремле.

Уиткофф и Кушнер прибыли в Москву после двухдневных трёхсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби. Американская делегация намерена обсудить с российским лидером результаты консультаций и возможности продолжения дипломатического диалога.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что на встрече планируется рассмотреть широкий круг вопросов, связанных с украинским урегулированием. Среди ключевых тем остаются территориальные разногласия, гарантии безопасности и возможные дальнейшие шаги к прекращению конфликта.

По итогам переговоров в Абу-Даби стороны заявили о продвижении по некоторым вопросам, включая гуманитарное взаимодействие. При этом окончательного мирного соглашения достигнуто не было, а ряд принципиальных разногласий сохраняется.

После посещения Москвы Уиткофф и Кушнер планируют продолжить консультации с украинской стороной. Предполагается, что следующий этап переговоров состоится в Дублине, где американские представители встретятся с Владимиром Зеленским.