Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф поблагодарил помощника президента России Владимира Мединского за участие в процессе урегулирования украинского конфликта с самого его начала. По итогам переговоров Мединский сам положительно оценил посредническую роль американских представителей. Он назвал Уиткоффа и Джареда Кушнера людьми, нацеленными на конкретные результаты, и поблагодарил их за усилия по урегулированию конфликта.