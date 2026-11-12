Путин попросил Мединского поделиться итогами переговоров в Абу-Даби
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Президент РФ Владимир Путин поручил Владимиру Мединскому доложить об итогах трёхсторонних переговоров, прошедших в Абу-Даби. Соответствующее предложение российский лидер сделал в начале оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности.
Путин предложил первым предоставить слово Мединскому, который возглавлял российскую делегацию на встрече.
«Давайте начнём с Владимира Ростиславовича как главы нашей делегации», — обратился глава государства.
Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф поблагодарил помощника президента России Владимира Мединского за участие в процессе урегулирования украинского конфликта с самого его начала. По итогам переговоров Мединский сам положительно оценил посредническую роль американских представителей. Он назвал Уиткоффа и Джареда Кушнера людьми, нацеленными на конкретные результаты, и поблагодарил их за усилия по урегулированию конфликта.
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