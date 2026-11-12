Спецпосланник президента США Стив Уиткофф отдельно поблагодарил помощника президента России Владимира Мединского за участие в процессе урегулирования украинского конфликта с самого его начала. Слова благодарности прозвучали в начале встречи американской делегации с Владимиром Путиным в Кремле 12 ноября.

Мединский возглавляет российскую делегацию на переговорах с Украиной. В частности, он руководил работой представителей Москвы на состоявшихся 10–11 ноября трёхсторонних консультациях в Абу-Даби, в которых также участвовали США.

По итогам переговоров Мединский сам положительно оценил посредническую роль американских представителей. Он назвал Уиткоффа и Джареда Кушнера людьми, нацеленными на конкретные результаты, и поблагодарил их за усилия по урегулированию конфликта.

Встреча Владимира Путина с Уиткоффом и Кушнером в Москве состоялась после завершения двухдневных переговоров в ОАЭ. Главной темой консультаций стало дальнейшее урегулирование конфликта на Украине.

Ранее Life.ru рассказывал об итогах переговоров России, США и Украины в Абу-Даби. Стороны достигли принципиальной договорённости о новом масштабном обмене военнопленными, однако окончательного соглашения по политическим вопросам объявлено не было.