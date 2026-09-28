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Опубликовано 28 сентября, 15:33

Путин поручил МИД подготовить подписание соглашения об отношениях с ЦАР

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Росийский лидер Владимир Путин принял предложение МИД о подписании соглашения об основах отношений России и Центрально-Африканской Республики. Это следует из распоряжения политика.

Предложение министерства согласовано с другими профильными государственными органами. МИД поручено подписать документ от имени России после достижения договорённости с центральноафриканской стороной. При подготовке к подписанию в проект можно внести изменения, если они не носят принципиального характера.

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Татьяна Миссуми
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