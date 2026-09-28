Путин поручил МИД подготовить подписание соглашения об отношениях с ЦАР
Обложка © Life.ru
Росийский лидер Владимир Путин принял предложение МИД о подписании соглашения об основах отношений России и Центрально-Африканской Республики. Это следует из распоряжения политика.
Предложение министерства согласовано с другими профильными государственными органами. МИД поручено подписать документ от имени России после достижения договорённости с центральноафриканской стороной. При подготовке к подписанию в проект можно внести изменения, если они не носят принципиального характера.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом на полях саммита БРИКС в Нью-Дели сообщил, что Россия придаёт особое значение развитию отношений со всеми государствами Африки.
Больше новостей о сделках компаний, смене владельцев и российском предпринимательстве — в разделе «Бизнес» на Life.ru.