Путин поручил МИД подготовить подписание соглашения об отношениях с ЦАР

Росийский лидер Владимир Путин принял предложение МИД о подписании соглашения об основах отношений России и Центрально-Африканской Республики. Это следует из распоряжения политика.

Предложение министерства согласовано с другими профильными государственными органами. МИД поручено подписать документ от имени России после достижения договорённости с центральноафриканской стороной. При подготовке к подписанию в проект можно внести изменения, если они не носят принципиального характера.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом на полях саммита БРИКС в Нью-Дели сообщил, что Россия придаёт особое значение развитию отношений со всеми государствами Африки.