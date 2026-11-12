В России с 2027 года начнут ежегодно проводить официальные соревнования «Кубок защитников Отечества» для ветеранов боевых действий и военной службы. Президент РФ Владимир Путин поручил организовать турнир на высшем уровне, привлекая к подготовке федеральные ведомства и региональные власти. Соответствующее заявление глава государства сделал на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта в Кремле.

«Со следующего года наш единый календарный план спортивных соревнований пополнит Кубок защитников Отечества», — объявил российский лидер.

Ответственными за организацию соревнований станут Министерство спорта, государственный фонд «Защитники Отечества», а также региональные и муниципальные администрации. Путин подчеркнул необходимость создать участникам все условия для выступлений и уделить особое внимание информационному сопровождению турнира.

«Я прошу министерство спорта во взаимодействии с фондом «Защитники Отечества», региональными и местными властями создать все условия для его проведения на самом высоком уровне. В том числе обеспечить достойное освещение в средствах массовой информации», — заявил президент.

Соревнования будут проходить в несколько этапов и охватывать в том числе адаптивные спортивные дисциплины. Их проведение направлено на физическую реабилитацию и социальную адаптацию ветеранов, включая военнослужащих, получивших тяжёлые ранения.

Ранее Life.ru сообщал, что в Краснодаре завершился межрегиональный «Кубок защитников Отечества», собравший более 120 ветеранов специальной военной операции из регионов Южного федерального округа, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Участники разыграли медали в семи дисциплинах, включая пауэрлифтинг, стрельбу из лука, настольный теннис, волейбол сидя и спортивное метание ножа. Отдельную программу посвятили кибатлетике, в которой выступили 19 ветеранов с военными травмами. Турнир стал заключительным межрегиональным этапом соревнований 2026 года, организованных при участии фонда «Защитники Отечества», Паралимпийского комитета России и региональных властей. Председатель фонда Анна Цивилёва подчеркнула, что занятия спортом помогают ветеранам восстанавливать здоровье, возвращать уверенность в своих силах и находить новые жизненные цели.