Путин поручил открыть россиянам цифровые архивы для поиска предков

Россияне в перспективе смогут искать сведения о своих предках в электронных архивах с помощью искусственного интеллекта. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и региональным властям рассмотреть возможность предоставления гражданам доступа к достоверным цифровым копиям документов, связанных с историей их семей.

Предполагается, что современные технологии помогут находить информацию, которая сейчас хранится в архивных фондах и не всегда доступна для удобного поиска. Речь идёт об открытых документах, содержащих сведения о прошлых поколениях, родственных связях и семейной истории.

Отдельное внимание в поручении уделено искусственному интеллекту. Его предлагают использовать для распознавания архивных записей и поиска необходимой информации. Это особенно важно для старых документов, которые сохранились в виде рукописных текстов или отсканированных страниц.

При этом президент подчеркнул необходимость предоставления именно достоверных электронных копий. Таким образом, предполагается обеспечить доступ к самим историческим источникам, а не только к автоматически обработанным сведениям.

Инициатива связана с сохранением семейных традиций и интересом граждан к собственной родословной. Возможность работать с цифровыми архивами могла бы облегчить поиск информации о родственниках, живших в других регионах, и восстановление истории нескольких поколений.

Поручение опубликовано по итогам заседания Совета по реализации государственной демографической и семейной политики. Ответственными за рассмотрение вопроса определены федеральное правительство и исполнительные органы субъектов России.

Интерес к изучению семейной истории в России заметно растёт, особенно среди молодёжи. Ранее Life.ru со ссылкой на исследование Yota сообщал, что в 2026 году пользователи в возрасте 14–20 лет стали в семь раз активнее посещать сервисы для поиска предков. Россияне изучают архивные документы, составляют генеалогические деревья и обращаются к результатам ДНК-тестов. При этом основную аудиторию подобных платформ по-прежнему составляют люди от 26 до 45 лет.