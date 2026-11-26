Президент России Владимир Путин поручил организовать празднование 80-летия отечественного хоккея. Федерация хоккея России должна разработать и утвердить план юбилейных мероприятий, следует из распоряжения главы государства, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Правительству поручено подготовить предложения о награждении государственными и ведомственными наградами выдающихся хоккеистов, тренеров, медицинских работников и других специалистов, внёсших значительный вклад в развитие этого вида спорта.

Кроме того, кабмин должен содействовать освещению юбилейных мероприятий в СМИ. К их организации рекомендовано подключиться федеральным и региональным органам власти, а также муниципалитетам.

Отечественный хоккей с шайбой ведёт отсчёт современной истории с 22 декабря 1946 года, когда стартовал первый чемпионат СССР. В нём участвовали 12 команд, а победителем стало московское «Динамо».

Ранее Путин также учредил День хоккея, который будет отмечаться 22 декабря. Таким образом, дата рождения отечественного хоккея получила статус официального спортивного праздника.