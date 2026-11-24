Президент России Владимир Путин поручил Банку России и государственной корпорации развития ВЭБ.РФ подготовить предложения по повышению эффективности концессионных облигаций. Речь идёт об использовании этого инструмента для долгосрочного финансирования инфраструктурных проектов.

Соответствующее поручение содержится в перечне указаний главы государства по итогам рабочей поездки во Владивосток. Документ опубликован пресс-службой Кремля.

«Рекомендовать Банку России подготовить совместно с государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и представить предложения по повышению эффективности использования концессионных облигаций для долгосрочного финансирования концессионных проектов в рамках механизма государственно-частного взаимодействия», — говорится в документе.

На выполнение поручения отведено время до 15 декабря 2026 года. К этому сроку регулятор и ВЭБ.РФ должны представить президенту совместные предложения.

Концессионные облигации используются для привлечения средств на реализацию проектов в рамках государственно-частного партнёрства. Такой механизм позволяет привлекать долгосрочное финансирование для создания и модернизации инфраструктуры.