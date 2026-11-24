Президент России Владимир Путин поручил правительству поддержать разработку и производство лёгких и сверхлёгких воздушных судов. Соответствующее поручение содержится в перечне, опубликованном на сайте Кремля.

Кабмину предстоит разработать меры содействия отечественным производителям, в том числе в вопросах сертификации воздушных судов и развития их производства. Особое внимание глава государства уделил расширению использования российских комплектующих при создании авиатехники.

Кроме того, правительству поручено обеспечить последовательный переход к созданию широкого модельного ряда лёгких и сверхлёгких воздушных судов отечественного производства. Доклад о проделанной работе необходимо представить до 1 мая 2027 года.