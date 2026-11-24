Путин поручил правительству создать условия для выпуска новых моделей российских лёгких самолётов
Путин поручил поддержать производство лёгких российских самолётов
Обложка © РИА Новости / Илья Наймушин
Президент России Владимир Путин поручил правительству поддержать разработку и производство лёгких и сверхлёгких воздушных судов. Соответствующее поручение содержится в перечне, опубликованном на сайте Кремля.
Кабмину предстоит разработать меры содействия отечественным производителям, в том числе в вопросах сертификации воздушных судов и развития их производства. Особое внимание глава государства уделил расширению использования российских комплектующих при создании авиатехники.
Кроме того, правительству поручено обеспечить последовательный переход к созданию широкого модельного ряда лёгких и сверхлёгких воздушных судов отечественного производства. Доклад о проделанной работе необходимо представить до 1 мая 2027 года.
Ранее Life.ru сообщал, что Россия рассчитывает начать поставки обновлённых самолётов Ан-2 в 2028 году. Воздушные суда планируется оснастить двигателями отечественного производства. На сегодняшний день именно Ан-2 продолжает использоваться для решения ряда задач малой авиации.