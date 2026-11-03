Президент России Владимир Путин поручил Минпросвещения совместно с Минобрнауки подготовить предложения по привлечению преподавателей высших учебных заведений к наставничеству начинающих школьных учителей. Соответствующее поручение опубликовано на официальном сайте Кремля.

Предполагается, что помогать молодым педагогам смогут научно-педагогические работники вузов, которые занимаются подготовкой специалистов по направлению «Образование и педагогические науки».

«Подготовить совместно с Минобрнауки России и представить предложения о привлечении научно-педагогических работников образовательных организаций высшего образования <...> в качестве наставников учителей, впервые приступающих к осуществлению педагогической деятельности», — говорится в документе.

Предложения по реализации инициативы должны быть представлены президенту до 1 сентября 2027 года. Пока речь идёт о проработке механизма наставничества, а не о введении обязательной программы.