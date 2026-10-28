В России хотят запретить снимать учителей во время уроков

Запретить снимать учителей во время уроков необходимо во всех российских школах, заявил сопредседатель Национального родительского комитета Юрий Оболонский. По его словам, такие записи нарушают личные границы педагогов и могут стать основой для травли с использованием искусственного интеллекта.

«Я считаю, что это должно действовать на всей территории страны. Это нарушение личного пространства», — подчеркнул общественник в беседе с «Абзацем».

Он пояснил, что современные технологии позволяют обработать запись и создать ролик с образом преподавателя, способный дискредитировать его. Последствия могут не ограничиться моральным ущербом, эксперт допустил финансовый и даже физический вред.