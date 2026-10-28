В России хотят запретить снимать учителей во время уроков
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Запретить снимать учителей во время уроков необходимо во всех российских школах, заявил сопредседатель Национального родительского комитета Юрий Оболонский. По его словам, такие записи нарушают личные границы педагогов и могут стать основой для травли с использованием искусственного интеллекта.
«Я считаю, что это должно действовать на всей территории страны. Это нарушение личного пространства», — подчеркнул общественник в беседе с «Абзацем».
Он пояснил, что современные технологии позволяют обработать запись и создать ролик с образом преподавателя, способный дискредитировать его. Последствия могут не ограничиться моральным ущербом, эксперт допустил финансовый и даже физический вред.
Ранее Минпросвещения подготовило новые меры поддержки и защиты учителей, включая защиту от несогласованных съёмок. Законопроект также предусматривает бесплатную юридическую помощь по профессиональным вопросам, посещение музеев и возможность получить звание «Ветеран труда» при педагогическом стаже от 25 лет.