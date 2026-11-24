Получателями финансовой помощи могут стать авиакомпании, закупающие воздушные суда российского производства. Средства предполагается направлять на поддержание их лётной годности. Первый доклад по этому вопросу кабмину необходимо представить до 15 января 2027 года, в дальнейшем отчитываться предстоит ежегодно.

Ранее стало известно, что для обслуживания северных маршрутов Якутии закупят шесть новых самолётов Ил-114-300. Соглашение подписали на международном форуме «Транспорт России» в Москве. Пять машин поступят заказчику в 2029 году, последняя — в апреле 2030-го. Новые лайнеры постепенно заменят Ан-24, которые сейчас составляют основу регионального авиапарка перевозчика. Испытания техники в местных климатических условиях уже состоялись. Ежегодно компания обслуживает свыше 150 тысяч пассажиров более чем на 20 маршрутах.