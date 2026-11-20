Северные маршруты Якутии обеспечат шестью новыми самолётами Ил-114-300. Договор о поставках заключили компании «Ил» и «Полярные авиалинии», сообщил якутский перевозчик.

«Полярные авиалинии» заказали шесть самолётов Ил-114-300. Фото © Полярные авиалинии

Обновление флота рассчитано на несколько лет: пять лайнеров поступят заказчику в 2029 году, последний — в апреле 2030-го. Они будут обслуживать регулярные пассажирские рейсы в арктические и труднодоступные районы республики. Сейчас основу регионального парка авиакомпании составляют Ан-24, которые постепенно заменят машинами нового поколения.

Соглашение подписали на Международном форуме «Транспорт России» в Москве. Свои подписи поставили управляющий директор АО «Ил» Даниил Бренерман и временно исполняющий обязанности генерального директора «Полярных авиалиний» Василий Чин-Фю. На церемонии также присутствовал глава Якутии Айсен Николаев.

«Самолёт Ил-114-300 создается с учётом требований эксплуатации на маршрутах, где особенно важны надёжность техники и возможность работать в сложных климатических условиях. Планируемая поставка 6 машин «Полярным авиалиниям» в 2029 году станет важным этапом внедрения нового отечественного самолёта в эксплуатацию и расширения возможностей воздушного сообщения в северных регионах страны», — сообщил замглавы Минпромторга России Геннадий Абраменков.

Айсен Николаев подчеркнул, что республика окажется среди первых регионов, получивших новую технику. Он напомнил об уже состоявшихся испытаниях Ил-114-300 в местных климатических условиях. Глава региона рассчитывает, что обновление авиапарка сделает путешествия на большие расстояния безопаснее, комфортнее и эффективнее.

Сегодня «Полярные авиалинии» ежегодно перевозят более 150 тысяч пассажиров и обслуживают свыше 20 маршрутов. Новые турбовинтовые машины предназначены именно для регионального сообщения, в том числе с населёнными пунктами, где возможности аэропортовой инфраструктуры ограничены.