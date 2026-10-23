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Опубликовано 23 октября, 21:03

Путин поручил расширить применение технологии ускоренного заживления ран

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность более широкого применения отечественной технологии ускоренного восстановления тканей. В частности, разработку предлагают использовать при лечении ранений участников СВО. Соответствующее поручение адресовано правительству, Минобороны и фонду «Защитники Отечества».

Речь идёт о технологии компании «Шэнэскин» из Бурятии. Предприятие разработало раневое покрытие NovoSkin, предназначенное для лечения повреждений кожи, включая ожоги, хронические раны и трофические язвы.

Разработка представляет собой специальный материал на основе коллаген-ламининовой матрицы. По данным компании, его применение позволяет ускорить заживление повреждённых тканей почти вдвое по сравнению с используемыми покрытиями.

С технологией президент ознакомился в конце августа на выставке компаний — участников конкурса российских брендов «Знай наших». Разработку главе государства представил генеральный директор «Шэнэскин» Юрий Балханов.

Компания сообщала, что покрытие уже применяется в медицинских учреждениях нескольких российских городов. Кроме того, продукция поставляется для оказания помощи раненым в зоне СВО. Теперь правительству совместно с военным ведомством и фондом «Защитники Отечества» предстоит изучить возможности расширения использования технологии.

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Ранее Life.ru сообщал, что Путин призвал обеспечить полноценную реабилитацию и трудоустройство бойцов СВО, получивших тяжёлые травмы. На встрече с главой «Росатома» Алексеем Лихачёвым 28 сентября президент подчеркнул необходимость создавать для раненых военнослужащих условия, позволяющие возвращаться к работе и заниматься спортом.

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Анастасия Никонорова
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