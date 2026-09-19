Путин поручил рассмотреть передачу части дорожных штрафов на развитие транспорта

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность направлять часть доходов от штрафов за нарушение ПДД на развитие общественного транспорта. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Поручение дано по итогам заседания президиума Госсовета по вопросам развития общественного транспорта и адресовано Правительству РФ и профильной комиссии Госсовета. Путин поручил внести в законодательство изменения, установив отдельные направления использования средств дорожных фондов, связанные с транспортным обслуживанием населения.

Также требуется определить дополнительные источники финансирования и рассмотреть вопрос о выделении на эти расходы не менее 25% прогнозируемого объёма доходов региональных бюджетов от штрафов за административные правонарушения в области дорожного движения, а также части доходов федерального бюджета от отдельных неналоговых поступлений.

Ранее Владимир Путин поручил разработать дорожную карту по использованию искусственного интеллекта в общественном транспорте России. План должны подготовить Правительство РФ совместно с профильной комиссией Госсовета и РАН. ИИ планируют применять для прогнозирования пассажиропотока, оптимизации расписания и маршрутов, а также для анализа технического состояния подвижного состава и выявления проблем.