Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать выделение специальных субсидий авиакомпаниям на поддержание лётной годности отечественных самолётов. Соответствующее поручение содержится в перечне указаний главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

Речь идёт о финансовой поддержке перевозчиков, которые закупают российскую авиационную технику. Кабинету министров предстоит рассмотреть механизм предоставления целевых субсидий для обслуживания и поддержания самолётов в пригодном для полётов состоянии.

Кроме того, президент поручил проработать возможность дополнительной капитализации государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ». Средства предполагается направить на финансовое обеспечение программ лизинга авиационной техники для дальневосточных авиакомпаний.

Таким образом, поручения затрагивают сразу два направления поддержки отечественной авиации: обслуживание российских самолётов и расширение возможностей их приобретения перевозчиками.

Правительство должно представить доклад по обоим вопросам до 15 декабря 2026 года.