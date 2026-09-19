Путин поручил рассмотреть возможность оплаты проезда через «Макс» и биометрию
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Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность использовать для безналичной оплаты проезда в общественном транспорте единую биометрическую систему и сервис «Цифровая платформа «Макс»». Об этом сообщается на сайте Кремля.
«Рассмотреть вопрос об использовании единой биометрической системы, её региональных сегментов и сервиса «Цифровая платформа «Макс» для безналичной оплаты проезда в общественном транспорте», — говорится в одном из пунктов перечня поручений.
Задача поставлена Правительству РФ совместно с профильными комиссиями Госсовета и региональными властями.
Ранее сообщалось, что с 1 сентября в России вступили в силу требования Минтранса, по которым перевозчики должны оформлять билеты с обязательным набором сведений. Теперь в проездном должны быть указаны серия и номер билета, название перевозчика и вид транспортного средства.
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