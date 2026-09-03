Путин поручил создать финансовый центр на базе Восточной биржи

Правительству и Центробанку предстоит проработать вопрос о создании современного финансового центра на основе Восточной биржи. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума во Владивостоке.

По словам главы государства, потенциал биржи нужно использовать для того, чтобы привлечь больше международного капитала в дальневосточные и арктические проекты.

«Как уже говорил, мы планируем создать на её основе современный финансовый центр. Я прошу правительство и Банк России предметно отработать все эти вопросы», — сказал Путин.

Ранее Владимир Путин сообщил о подготовке комплексной программы развития энергетики Дальнего Востока до 2050 года. Ключевые приоритеты сфокусированы на трех китах: форсированный ввод новых генерирующих мощностей, расширение газовой инфраструктуры и развитие низкоуглеродной энергетики. Для труднодоступных заполярных территорий предусмотрена точечная логистика — вплоть до строительства модульных атомных станций малой мощности. Помимо этого, президент отдельно акцентировал, что «мирный атом» станет фундаментом для энергоемких вычислительных кластеров, обеспечивая бесперебойную работу ЦОД и систем ИИ.