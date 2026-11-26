Президент России Владимир Путин поручил незамедлительно решать срочные медицинские вопросы и обращения, связанные с участниками специальной военной операции, которые поступают на прямую линию. Дожидаться проведения самой программы для этого не нужно. Об этом сообщил руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов на пресс-конференции, посвящённой работе кол-центра.

«Есть поручение нашего президента, которое состоит в том, что в случае, если есть срочные медицинские вопросы или вопросы, связанные с нашими ребятами — участниками специальной военной операции, они должны решаться незамедлительно, даже не дожидаясь того момента, как пройдёт сама прямая линия», — сказал Кузнецов.

По словам руководителя исполкома Народного фронта, выявлять обращения, требующие срочной реакции, помогает система обработки поступающих вопросов с использованием искусственного интеллекта. Она позволяет быстрее разбирать большой массив сообщений и выделять проблемы, которые необходимо передать в работу до начала программы.

ИИ также ускоряет обработку остальных обращений. После завершения прямой линии их будут оперативно направлять ответственным ведомствам и организациям для рассмотрения и решения.

Ранее Life.ru сообщал, что приём вопросов на прямую линию с Владимиром Путиным начнётся 27 ноября в 00:00 по московскому времени. Обращения будут принимать до начала эфира 10 декабря, который совместят с большой пресс-конференцией президента.